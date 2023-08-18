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Galatasaray Zaniolo transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray Zaniolo transferini KAP'a bildirdi
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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo’nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10’u şirketimize ödenecektir."

Etiketler Galatasaray zaniolo transfer galatasaray
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