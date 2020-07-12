Galatasaray'a bir ağır darbe daha!

Süper Lig’in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray Ankara Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında, takımını bir önceki lig maçına göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk ve Mariano Filho’nun yerine, genç oyuncu Emin Bayram ile sarı kart cezası sona eren Marcelo Saracchi ilk 11’de sahaya çıktı.

Galatasaray’ın MKE Ankaragücü karşısındaki 11’i, Okan Kocuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük’ten oluştu.

EMİN BAYRAM SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram’ı sahaya kaptan olarak çıkardı. Profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11’de oynayan Emin Bayram’a kaptanlık pazubendi verildi.

Emin, bu sezon daha önce 3 lig maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maçtan önce yayıncı kuruluşa Emin Bayram’la ilgili yaptığı açıklamada, “Donk, dün bileğinden sakatlık yaşadı. Oynayamayacağını ifade edince Emin’e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak. Onun için iyi bir fırsat. Aynı zamanda takım kaptanımız. 9 senedir Galatasaray’da. En eski o. Ona kaptanlığı verdik. Kendisine de söyledim. Her hatasında onu affedecek bir hocası ve camiası, her hatasını hoş görecek taraftarı var. Ona, çıkıp oynamak kalıyor” ifadelerini kullandı. Galatasaray’da Ryan Donk, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao da sakatlığı nedeniyle yine takımdaki yerini alamadı.

ANKARAGÜCÜ’NDE RODRIGUES KADRO DIŞI

MKE Ankaragücü’nün önemli futbolcularından Gerson Rodriuges, maç öncesi takım arkadaşı Ante Kulusic’le yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Maç öncesi ikili arasında çıkan tartışma sonucu yönetim ve teknik heyetin kararıyla Rodrigues, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Ankaragücü’nün kadrosu Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Orgill’den oluştu.

GOLSÜZ EŞİTLİK 62. DAKİKADA BOZULDU

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda MKE Ankaragücü, Ezequiel Scarione’un 62. dakikada attığı golle sarı kırmızılı ekip karşısında 1-0 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla, üst üste 3. yenilgisini aldı. Galatasaray, Süper Lig’de sahaya çıktığı son 8 maçı da kazanamadı.