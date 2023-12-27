Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi üzücü haber

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Davinson Sanchez'le ilgili üzücü bir haber geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

OKAN BURUK RİSKE ETMEYECEK

Okan Buruk'un Galatasaraylı yıldız oyuncu Davinson Sanchez'i riske etmek istemediği ve bu yüzden Süper Kupa maçının kadrosuna almayacağı öğrenildi.

NELSSON VE ABDÜLKERİM

Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında stoper hattında yine Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın mücadele etmesi bekleniyor.