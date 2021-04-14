Galatasaray'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan PCR testlerinde bir oyuncuda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray yaptığı açıklamada, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.