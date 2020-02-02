Galatasaray'da Donk, Feghouli ve Mariano'dan açıklamalar

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 yendiği maçın ardından, sarı kırmızılı yıldızlar Donk, Mariano ve Feghouli yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte yıldız isimlerin açıklamaları;

RYAN DONK: GOLÜ HİSSETTİM

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk maç sonrası açıklamalar yaptı.

Attığı gol ile ilgili konuşan Donk; "Kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum. Ömer'den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve güzel bir gol çıktı." dedi.

Ryan Donk kendisini geliştirmek için çalışma düzenini de; "Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor." diyerek açıkladı.

MARİANO: HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaraylı futbolcu Mariano, maç sonrası açıklamalar yaptı.

Mariano maç ile ilgili; "Sadece kendi performansımdan değil, takımın performansından memnunum. Bireysel olarak hepimiz elimizden geleni yapıyoruz ve bu da takım oyununa yansıyor. Kendi oyunumdan çok, 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

Brezilyalı sağ bek şampiyonluk ile ilgili ise; "Hedefimiz şampiyonluk, her maç bizim için final. Her maç kazanarak lidere yaklaşmak ve bir yerde şampiyonluğu almak istiyoruz. 2 sezondur bunu başardık, bu sene de amacımız bu." sözlerini sarf etti.

FEGHOULİ: ELHAMDÜLLİAH

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Feghouli, "Elhamdülillah, çok mutluyum. Tüm takım adına çok mutluyum. Mariano'yu, Henry'yi gördük bu akşam, umarım sezon sonuna kadar sakatlıklar olmaz. Hepimiz çok iyi oynuyoruz. Maçları gördüğünüz gibi birer birer kazanmaya devam ediyoruz. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

"EMRE AKBABA ÇOK İSTEKLİ, TAKTİKSEL"

Sakatlıktan dönen Emre Akbaba'nın performansıyla ilgili gelen soruya Cezayirli yıldız, "Emre Akbaba kollektif anlamda oyunumuza katkı sağlıyor. Çok istekli, taktiksel olarak çok işimize yarıyor. Şimdi biraz dinlenip kupaya hazırlanmamız gerekiyor." cevabını verdi.

"TAKIMIN PERFORMANSI İÇİN MUTLUYUM"

Attığı iki golle ilgili olarak Feghouli, "Sadece 2 gol attığım için değil takımın performansı için de çok mutluyum. İki golümü eşime ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

