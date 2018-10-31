Galatasaray'da Fatih Terim Maicon'u sildi

Ancak iddiası ile bilinen başarılı hocanın bu sözleri, beklentilerin altında kalan oyunculara yönelik kullandığı ve genç isimlere dönebileceğinin sinyalini verdiği belirtildi. Sinan Gümüş sözleşme bekliyor. Fatih Terim de yokluklar yüzünden Sinan'ı oynatmaktan geri kalmıyor. Genç futbolcu ise şu ana kadar verilen şansları iyi kullanmaktan çok uzakta.

Sinan eğer devre arasına kadar kendisini daha fazla gösteremezse yeni sözleşme tam anlamıyla hayal olacak. Sinan'ın, G.Saray'da sürekli oynamasına rağmen milli takıma çağrılmaması da cabası.

Sezon başında Suudi Arabistan'a transferi yetişmeyen Maicon'un bir türlü toparlanamaması Fatih Terim'i kızdırdı. Tecrübeli teknik adam o günden sonra sürekli her an gidecekmiş gibi davranan adeta misafir havalarına bürünen sambacının ipini çekti.

Maicon için Al Hilal ile görüşmeler devam ederken devre arasında takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.

(FOTOMAÇ)

