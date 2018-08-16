Galatasaray'da Gomis'in yerine Mitroglou !

Transferde domino etkisi, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu 4 kulübü biraraya getirdi. İşte son 24 saatte yaşananlar: Yıllık ücretine istediği zam için iki aydır Galatasaray'da sorun olan Gomis'e Suudi Arabistan'dan gelen 11 milyon Euro'luk teklifi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Fransız golcünün alternatifini, O. Marsilya'da bulmuştu. Geçen sezon başında Gomis, Galatasaray'ın yolunu tutarken, Marsilya'ya imza atan Kostas Mitroglou'na talip olan Galatasaray'a Fransız kulübünden olumlu yanıt geldi. Valencia'nın Batshuayi ve Gamiero'yu kadrosuna katması sonrasında takımdan ayrılması gündeme gelen İtalyan santrfor Zaza ile anlaşan Marsilya, Kostas Mitroglou'nu Galatasaray'a verebileceğini iletti.

MİTROGLOU BU SEZON KİRALIK

Gomis'in Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'ın teklifini kabul etmesi halinde Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu satın alma opsiyonlu olarak kiralayacak ve Gomis'ten gelecek 11 milyonun önemli bir kısmını Ndiaye ve Denayer transferleri için kullanacak.