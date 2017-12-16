Galatasaray'da gündem yeniden Fellaini !

Sezon başında gündeme gelen ön libero adaylarından olan Belçikalı futbolcu, Manchester United’ın teknik patronu Mourinho tarafından yapılan, “Galatasaray için şu an beni almak, Fellaini’yi almaktan daha kolay” açıklamasıyla listeden çıkarılmıştı.

Yerine Fernando alındıktan sonra da tecrübeli futbolcunun transferi rafa kalkmıştı.

Beşiktaş’ın da gözü onda

Son dönemde Beşiktaş’ın, Atiba’nın yerine almak istediği Fellaini için Galatasaray’ın sürpriz bir şekilde tekrar devreye girdiği öğrenildi.

Bu sezon Manchester formasıyla 9 lig maçında 3 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, son haftalarda formasını kaptırmış durumda.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olduğu için de, Ocak ayı itibariyle istediği kulüple görüşmekte özgür.

Sezon sonuna da kalabilir

Galatasaray öncelikle oyuncu ve menaceriyle görüşüp nabız yoklaması yapacak.Olumlu geri dönüş alırsa, Manchester United’dan fiyat istenecek. Eğer İngiliz devi yüksek bir fiyat talep ederse, Galatasaray deneyimli oyuncuyla el sıkışarak, sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayacak.