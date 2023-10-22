  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'da Icardi şoku!

Galatasaray'da Icardi şoku!

Galatasaray'da Icardi şoku!
Güncelleme:

Galatasaray, Beşiktaş derbisinden ayağına aldığı darbelerin ardından ağrıları başlayan Icardi'nin sağ ayak bileğinde hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.

Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

Etiketler Galatasaray galatasaray mauro icardi sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir bu eksikti: Türkiye'de uyuz vakaları patladı!
Yargıtay'dan evi terk eden eşe soğuk duş!
Meteoroloji tarih verdi: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor
Bahçeli 24 saat süre vermişti... MHP'den dikkat çeken açıklama
İsrail'de Habertürk ekibine çirkin saldırı
Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz
Filistin'de kan, acı ve gözyaşı: Can kaybı artıyor!
Lastik deposu alev alev yandı! Zarar çok büyük...
Mahkemeden yıkım yetkisi kararı: İBB haklı bulundu
Türkiye'de satılan elektrikli arabalar ve fiyatları (Ekim 2023)