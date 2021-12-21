Galatasaray'da kabus sürüyor: Aslanlar, Yunus Akgün'ü durduramadı
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.
Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Aslan mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Adana Demirspor'a 2-0yenildi.
YUNUS AKGÜN ŞOV YAPTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında rakip kalede etkili oldu. Sarı-kırmızılılar yakaladığı fırsatlarda golü bulamazken ilk yarı golsüz berabere bitti. İkinci yarı temposunu artıran Adana Demirspor, 53. ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'le farka gitti ve maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken ligde 11. sıraya geriledi.
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