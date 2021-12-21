Galatasaray'da kabus sürüyor: Aslanlar, Yunus Akgün'ü durduramadı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Aslan mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Adana Demirspor'a 2-0yenildi.

YUNUS AKGÜN ŞOV YAPTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında rakip kalede etkili oldu. Sarı-kırmızılılar yakaladığı fırsatlarda golü bulamazken ilk yarı golsüz berabere bitti. İkinci yarı temposunu artıran Adana Demirspor, 53. ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'le farka gitti ve maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken ligde 11. sıraya geriledi.