Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na dev talip!

Galatasaray'da son haftalarda performansı artan Kerem Aktürkoğlu'na bir talip daha çıktı.

Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılma noktasına gelen ve ikna edilmesinin ardından sözleşme yenileyen Kerem'e bu sezon da talip çıktı.

ALMAN DEVİ DORTMUND İSTEDİ

Geçtiğimiz sezon Marsilya ve Nice tarafından istenen Kerem'e bu kez dünya devi talip oldu. Potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmasıyla bilinen Dortmund'un Kerem'e talip olması oyuncu tarafını bir hayli sevindirdi. Zor bir lig olan Almanya'da oynamayı tercih eden Kerem, şimdiden bir hayli heyecanlandı.

GALATASARAY EN AZ 15 MİLYON İSTİYOR

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray yönetimi 15 milyon Euro istiyor. Bu rakamın altında yapılacak herhangi bir teklifi kabul etmeyecek sarı-kırmızılılar şimdiden niyetini belli etti.