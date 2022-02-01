Galatasaray'da transferde sıcak saatler: Gomis imzaya kaldı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in takıma katılmasına artık sadece atacağı imza kaldı. Sarı-kırmızılı ekiple 1.5 yıllığına anlaşan Fransız golcünün gelişi Galatasaray'da tüm dengeleri değiştirdi.

Gomis transferinin ardından Galatasaray'da hareketli saatle yaşanıyor. Milli arayı fırsat bilen Galatasaray yönetimi transferleri peş peşe açıklamaya hazırlanırken forvet hattında büyük bir değişim yaşanabilir... Yaklaşık 1 ay önce bonservisi alınan Mostafa Mohamed için flaş bir iddia atıldı. Eğer bu iddia gerçekleşirse çok ilginç bir transfer olayı ile karşı karşıya kalınabilir...

RESMEN İSTEDİLER

Galatasaray'dan Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna katan Al-Taawon, Mostafa Mohamed'i de resmen istedi. Hatta Al Taawon kulübü birkaç gün önce Mostafa Mohamed'in eski takımı Zamalek'ten Mustafa Fethi'yi kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da Gomis transferi sonrası ilk 11'de düşünülmeyen Mısırlı futbolcunun ayrılığı gerçekleşirse ilginç bir transfer olacak. Yaklaşık 1 ay önce bonservisi alınan Mısırlı futbolcuya iyi bir bonservis bedeli ödenirse takımdan ayrılabilir.



MISIR'LA FİNALE KOŞUYOR

Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed, Afrika Kupası nedeniyle takımıyla birlikte değil. Mısır ile finale doğru koşan forvet oyuncusu, yarı final maçında Perşembe günü Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Kupada 5 maç oynayan Mostafa Mohamed'in henüz golü bulunmuyor. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 46 maçta 15 gol atarken, 2 asist yaptı.