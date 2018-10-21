  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 21 Ekim 2018 14:15

Galatasaray'da zorlu fikstür başlıyor !

Galatasaray, 18 günde 3 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak.

Galatasaray'da zorlu fikstür başlıyor !
A+ A-

Galatasaray’ı milli takım arasına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar 24 Ekim’deki Schalke 04 ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla birlikte ligde 10 Kasım’daki Kayserispor müsabakasına kadar 18 günde 5 resmi karşılaşmaya çıkacak. Aslan bu süreçte 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 3 puan arayacak. Lig müsabakaları içinde de Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçların 3’ünü deplasmanda 2’sini Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacak. 

Galatasaray’ın 24 Ekim-10 Kasım arasında oynayacağı müsabakalar şöyle:

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Schalke 04 (UEFA Şampiyonlar Ligi) 

28 Ekim Pazar: E. Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig) 

2 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig) 

6 Kasım Salı: Schalke 04 - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi) 

10 Kasım Cumartesi: Kayserispor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)  

son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri , galatasaray , fikstür
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM