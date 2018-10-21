Galatasaray'da zorlu fikstür başlıyor !

Galatasaray’ı milli takım arasına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar 24 Ekim’deki Schalke 04 ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla birlikte ligde 10 Kasım’daki Kayserispor müsabakasına kadar 18 günde 5 resmi karşılaşmaya çıkacak. Aslan bu süreçte 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 3 puan arayacak. Lig müsabakaları içinde de Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçların 3’ünü deplasmanda 2’sini Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacak.

Galatasaray’ın 24 Ekim-10 Kasım arasında oynayacağı müsabakalar şöyle:

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Schalke 04 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

28 Ekim Pazar: E. Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

2 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)

6 Kasım Salı: Schalke 04 - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

10 Kasım Cumartesi: Kayserispor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)