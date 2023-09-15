Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen 17 Gökdeniz Gürpüz ile de anlaşma sağladığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'e bu sezon başı yaptığı flaş transferlerle damgasını vuran Galatasaray, genç oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı takım, Eyüp Aydın'la birlikte Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile de anlaştı.

Galatasaray, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin de bugün açıklanması bekleniyor.

Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık" dedi.

Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.

Borussia Dortmund U17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

İşte Göktan Gürpüz ile ilgili TransferMarkt'ta bulunan teknik bilgiler: