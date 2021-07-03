Galatasaray'dan Mario Rui hamlesi

Galatasaray'ın sol bek adayları arasında ismi yüksek sesle dillendirilen Napoli'nin Portekizli oyuncusu Mario Rui için bir teklif yaptı.

Cimbom, Rui'ye yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. Görüşmeler devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Mario Rui 11 kez A Milli Takım forması giydi. (AKŞAM)