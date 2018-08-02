Galatasaray'ın gözdesi Suudi Arabistan'a gitti !

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Nijeryalı forvet Ahmed Musa’nın Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ile anlaşma sağladığı açıklandı.

Dünya Kupası’nda sergilediği performansla adından söz ettiren İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’nin 25 yaşındaki forveti tercihini yaptı.

Yıldız futbolcunun menajerinin yaptığı açıklamaya göre, transferin 14.8 milyon Pound’a tamamlandığı belirtilirken bonuslarla birlikte bu rakamın 25 milyon Pound’a ulaşacağı öğrenildi.

Nijerya basınına konuşan Ahmed Musa’nın menajeri, “Yarın sabah Suudi Arabistan’a gidecek. Dün anlaşma sağlandı ancak Suudi Arabistan’a gitmeden önce bazı eşyalarını almak için geri döndü” ifadelerini kullandı.

2016 yılında CSKA Moskova’dan Leicester City’ye 19,5 milyon Euro’ya transfer edilen yıldız futbolcu, geçen sezon ara transferde CSKA Moskova’ya kiralanmıştı.