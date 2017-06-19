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  4. 19 Haziran 2017 21:27

Galatasaray'ın gözdesini PSV kaptı !

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Meksikalı 21 yaşındaki kanat oyuncusu Hirving Lozano, PSV Eindhoven ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın gözdesini PSV kaptı !
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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Hirving Lozano, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Meksika'da Pachuca takımında gösterdiği performansla adından söz ettiren 21 yaşındaki kanat futbolcusu 14 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında PSV'nin yolunu tuttu.

'Chucky' lakaplı Hirving Lozano ile Galatasaray'ın dışında Manchester City'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu.

Meksikalı sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Pachuca formasıyla çıktığı toplam 30 maçta 18 gol ve 7 asist kaydetmişti.

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