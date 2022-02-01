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Galatasaray'ın yeni transferi Gomis İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Gomis İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi. Uçaktan iner inmez açıklamada bulunan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için çok mutluyum." dedi.

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi.

"GALATASARAY BENİM AİLEM"
Uçaktan iner inmez Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE SÖZLEŞMESİ
Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Etiketler Galatasaray gomis transfer istanbul galatasaray
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