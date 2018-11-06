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  4. 06 Kasım 2018 18:08

Galatasaraylı futbolcular, PFDK sevklerinin ardından ortak paylaşım yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilen isimlerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya sarı kırmızılı camiadan destek geldi.

Galatasaraylı futbolcular, PFDK sevklerinin ardından ortak paylaşım yaptı!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak Hasan Şaş, Donk, Ndiaye, Mariano ve kulüp çalışanlarından Hande Sümertaş, Eray Sözen, Uğur Yıldız ve Fahri Yılmaz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Sevklerin açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları sosyal medya hesaplarından 'Kenetlen başka Galatasaray yok' mesajını paylaşarak tepkilerini ortaya koymaya başladı.

Galatasaraylı oyuncuların yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük destek gördü.

İşte yapılan paylaşımlar;

fernando muslera , fatih terim , younes belhanda , Badou N'diaye , Galatasaray
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