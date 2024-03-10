Galatasaraylı Mertens'e sürpriz talip

Galatasaray'da forma giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens, sezon sonu futbolu bırakacağını açıklamıştı. Mertens'e sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray forması giyen ve daha önce yaptığı açıklamalarda sezon sonunda futbolu bırakacağını söyleyen Dries Mertens için sürpriz bir açıklama geldi.

Belçika 2. amatör lig ekiplerinden Sporting Hasselt'in başkanı Sam Kerkhofs, Belçikalı yıldız konusunda fırsat çıkması durumunda tereddüt yaşamayacaklarını söyledi.

"TEK SEÇENEK FUTBOLU BIRAKMASI"

Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sam Kerkhofs, açıklamasında, "Dries'i Belçika sahalarında tekrar oynarken göreceğimizi sanmıyorum ama bizim için bir fırsat çıkarsa tereddüt etmeyiz. Tek seçenek Dries'in futbolu bırakmaya karar vermesi, üç dört ay sonra sıkılmaya başlaması ve soyunma odasını özlemesi olabilir" dedi.

Mertens'in tüm oyuncularından daha fazla kazandığını aktaran Sam Kerkhofs, "Şu anda Dries, tüm oyuncularımızın bir yılda kazandığını bir günde kazanıyor. Bu yüzden tek olasılık futbolu bırakmaya karar vermesi ve sonra soyunma odasını özlemeye başlaması. O zaman bir fırsat doğabilir" ifadelerini kullandı.

MERTENS'İN PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 36 yaşındaki Dries Mertens, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.