Son olarak Galler formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız oyunca Gareth Bale futbolu bıraktı.

Futbol dünyası bir yıldıza daha veda etti. Galli yıldız Gareth Bale, futbolu bıraktı.

33 yaşındaki Bale, Galler forması ile son olarak Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

Kariyerine 2006'da Southampton'da başlayan Bale, 2007-2013 arasında Tottenham Hotspur formasıyla sergilediği performansın ardından Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Bale, 2013-2022 arasında Real Madrid forması giydikten sonra ABD'ye gidip La Galaxy'ye imza atmıştı.

Yıldız oyuncu kariyeri boyunca 3 La Liga, 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Copa del Rey, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 MLS Kupası kazandı.