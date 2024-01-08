Gaziantep'te Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK’nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, koronavirüsü atlattıktan sonra bazı sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica geçtiğimiz günlerde yılbaşı öncesi ülkesi Romanya’ya gitmişti. Burada koronavirüse yakalandıktan sonra tedavisi tamamlanan Sumudica’dan kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSÜ YENSE DE SAĞLIK SORUNLAR DEVAM ETTİ

Gazispor’un haberine göre koronavirüsü atlattıktan sonra Gaziantep’e gelen Sumudica’nın dünden bu yana bazı sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sumudica bunun üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sumudica’nın tedavisine devam edildiği gelen bilgiler arasında.

GAZİANTEP FK'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep FK, Sumudica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır.

Sani Konukoğlu Hastanesi’nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir.

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."