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Giresunspor, Lale Ortay'ı istifaya çağırdı

Giresunspor, Lale Ortay'ı istifaya çağırdı
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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'dan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı geldi.

Karadeniz ekibinin başkanvekili Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile oynadıkları maçta Vincent Aboubakar ve Görkem Sağlam arasındaki pozisyonu paylaştı.

"İSTİFA BEKLİYORUZ LALE ORTA"
Karademir, yaptığı paylaşımda, "Aboubakar'ın oyuncumuza 1 değil arka arkaya 2 teması hakem hatası olarak geçiştirilecek bir olay değildir. Hiç kimse Giresunspor'u sahipsiz zannetmesin. İstifa bekliyoruz Lale Orta." ifadelerine yer verdi.

 NE OLMUŞTU?
Beşiktaş ile Giresunspor maçında siyah-beyazlıların bulduğu ikinci gol öncesinde Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasında yaşanan pozisyon büyük tartışmalara neden olmuştu.

İşte o paylaşım;

Etiketler Giresunspor giresunspor lale orta istifa
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