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  1. 23 Nisan 2017 18:32

Gökhan Töre’den dönüş sinyali

Çevirmeye takılan Gökhan Töre kısa açıklamasında Beşiktaşa dönüş sinyali verdi...

Gökhan Töre’den dönüş sinyali
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West Ham’da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı milli futbolcu Gökhan Töre, önceki akşam Arnavutköy Bodrum Mantı’daydı. Arkadaş grubuyla yemek yiyen Töre, mekan çıkışı görüntülendi.

Çiçekçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gökhan Töre, iki çiçekçiye toplam 100 TL verdi. Arnavutköy sonrası soluğu Etiler’de alan Töre, polis çevirmesine takıldı. Sıfır promil olarak kontrolden geçen milli futbolcu, “Yazın Türkiye’ye döneceğim inşallah. Biliyorsunuz ki Beşiktaş’tan kiralık gitmiştim. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Sağlığım iyi Allah’a şükür” şeklinde açıklama yaptı.

trafik , beşiktaş , gökhan töre