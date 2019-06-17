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  4. 17 Haziran 2019 15:39

Göztepe Manuel Fernandes ısrarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, Manuel Fernandes transferinde kıran kırana pazarlık yapıyor.

Göztepe Manuel Fernandes ısrarını sürdürüyor
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Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Portekizli oyuncuyu kadrosuna katarak taraftara yaz hediyesi sunmayı planlayan yönetim, 3.2 milyon Euro'dan kapı açan yıldız futbolcudan indirim istedi.

Türkiye'den başka kulüplerin de peşinde olduğu 33 yaşındaki futbolcuyla orta yolu bulmaya çalışan yönetimin transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın da Fernandes'i çok istediği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in oyuncunun Türkiye'deki menajeriyle bu hafta içinde görüşme yapması bekleniyor.

Göztepe , çatışma sürüyor... , manuel fernandes
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