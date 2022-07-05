Gündeme bomba gibi düştü: Fatih Terim, MasterChef Türkiye'de!

Galatasaray'da ocak ayında görevinden ayrılan ve takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'in Masterchef kadrosuyla çektirdiği fotoğraf gündeme düştü.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile yaşadığı sorunlar sebebiyle ocak ayında takımdan ayrılan Fatih Terim yeni sezon öncesi bir takım ile anlaşmadı. Terim'in Masterchef kadrosuyla çektirdiği fotoğraf paylaşıldı.

AVRUPA LİGİ'NDE BAŞARILI BİR SEZON

Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray Avrupa'da aldığı sonuçlarla memnun etti. Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray; Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu grubu namağlup lider olarak tamamlayarak bir üst tura çıkmıştı. Terim'in ayrılığı sonrası Barcelona ile eşleşen Cimbom, İspanyol deviyle kıran kırana maçlar çıkarsa bile tur atlayan Barcelona olmuştu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN NİKAHINDA KONUŞMUŞTU

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı dünya evine girdi. Oğulcan'ı düğününde Fatih Terim başta olmak üzere futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı. Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı çiftinin nikah şahitliğini Fatih Terim ve Arda Turan yaptı. Futbolcular da düğünden özel fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın nikahı öncesinde konuştu. Terim: "Ben de haziran ayında evlenmiştim. Ayın 22'sinde 40. yılımızı kutlayacağız. Onun için bunu özellikle söylüyorum. Evlilik cüzdanı değerli bir evrak. Bir defter değil. Aileyi bir arada tutan, aileyi mutlu eden, mutsuz eden çok önemli bir evrak." ifadelerini kullanmıştı.

TERİM MASTERCHEF'TE

Ünlü teknik adam, beğeniyle izlenen Masterchef yarışmasının yapıldığı stüdyoya ziyarette bulundu. Terim, şef Mehmet Yalçınkaya ve program yapımcılarından olan İrem Kanan ile fotoğraf çektirdi. Mehmet Yalçınkaya, koyu bir Galatasaraylı olduğunu söylerken geçtiğimiz günlerde Terim'i yeni açtığı kendini restoranında ağırlamıştı.

Öte yandan Fatih Terim, bu senin Şampiyonlar Ligi finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalda yorumcu olarak yer almıştı.

AHMET DURSUN'DAN YILLAR SONRA FATİH TERİM İTİRAFI

Beşiktaş'ın eski golcülerinden Ahmet Dursun, Galatasaray'da Fatih Terim ile yaşadığı olayı anlatmıştı. Kocaelispor'da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisini takip ettiğini söyleyen Dursun, "Fenerbahçe'de Löw, Galatasaray'da Fatih Terim beni çok istiyordu. Fatih hocanın zaten kapısından döndüm. Menajerle beraber gitmiştim. Menajersiz beni yanına kabul etmişti. Menajeri odaya almadığı için 'Ben de gitmiyorum yanına o zaman' dedim oradan çıktım. Benim Galatasaray ile olayım öyle kapanmıştı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, bu sezon Fatih Terim'in başında olduğu 20 Süper Lig müsabakasında 27 puan topladı. Tecrübeli teknik adamın döneminde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 24 gol atarken aynı sayıda gol yedi. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, maç başına 1,35 puan ortalaması tutturdu.

Domenec Torrent idaresindeki sarı-kırmızılı takım ise ligde 18 maça çıktı. Ligde Torrent'in başında olduğu dönemde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet gören Galatasaray, söz konusu maçlarda 25 puan alarak karşılaşma başına 1,38 puan ortalaması yakaladı. Domenec Torrent'in çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılılar, 27 kez fileleri havalandırırken kalesindeki 29 gole engel olamadı. Fatih Terim'in görevden ayrıldığı 20. haftada 0 olan averaj, Torrent ile sezon tamamlandığında eksi 2'ye düştü.