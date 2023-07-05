Hakan Çalhanoğlu imzayı attı

İtalya Serie A ekibi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Inter, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. İtalyan ekibi yaptığı açıklama ile Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

2021 yılında Inter'e transfer olan 29 yaşındaki milli futbolcu, 95 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 12 gol kaydeden Hakan, 21 tane de asist katkısı sağladı.