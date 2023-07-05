  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Hakan Çalhanoğlu imzayı attı

Hakan Çalhanoğlu imzayı attı

Hakan Çalhanoğlu imzayı attı
Güncelleme:

İtalya Serie A ekibi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Inter, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. İtalyan ekibi yaptığı açıklama ile Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. 

2021 yılında Inter'e transfer olan 29 yaşındaki milli futbolcu, 95 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 12 gol kaydeden Hakan, 21 tane de asist katkısı sağladı. 

Etiketler Hakan Çalhanoğlu imza inter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüm araçlarda MTV iki katına çıkarıldı
İstanbul'da yine yabancı uyruklu tacizi
Resimde ilk olarak ne görüyorsunuz? Bu test kişiliğinizi ele veriyor
Emekli ve memurun zam oranı belli oldu
İstanbul Valiliği'nden nargile kararı! Yasaklandı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti değişti
Memur zammı için tarih belli oldu
Bu belirtilere dikkat! Çağın belası sizi bulmuş olabilir
Evde klimasız serinlemenin 10 yöntemi
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu