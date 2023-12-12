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Hakem yumruklayan Faruk Koca görevinden istifa etti

Hakem yumruklayan Faruk Koca görevinden istifa etti
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Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Halil Umut Meler, yere devrilmesinin ardından yerde tekmelendi.

Halil Umut Meler'in hastanedeki tedavisi sürerken MKE Ankaragücü Kulubü Başkanı Faruk Koca, görevinden istifa etti. 

Faruk Koca, istifasını duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Hakem Meler’den ve tüm hakem camiasından özür diliyorum. Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum."

Etiketler ankaragücü başkan istifa farukkoca hakem yumruk
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