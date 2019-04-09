Haluk Şahin: Aslan payı Ünal hocanın

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, takımdaki mevcut iyi durumda aslan payının teknik direktör Ünal Karaman'a ait olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında iyi futbol ortaya koyarak 4-1'lik sonuçla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Daha önce de söyledikleri gibi "zorluk yılı" olarak görülen bu sezonda oyuncuların büyük bir özveri örneği ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli bir adım attıklarını anlattı.

Trabzonspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntılara karşın kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın çok büyük gayretle bu sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımda huzur ve güven varsa, başarı da gelir. Oyunculara karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyor, getirmeye de devam etmek için gayret gösteriyoruz. Şu anda bulunduğumuz yeri de yaşadığımız birçok sıkıntıyı dikkate aldığımızda başarı olarak görüyoruz. Bizim 12. gücümüz taraftarımız, 13. gücümüz hırs, 14. gücümüz mücadele ve arkadaşlık. Mutlu bir takımımız, aile ortamımız, arkadaşlığımız var. Bunda da aslan payı Ünal hocanındır."

Şahin, teknik direktör Ünal Karaman'ın bordo-mavili takımın yakaladığı başarıda önemli etkisi olduğuna dikkati çekerek, "Ünal hoca takımda futbolculara aynı zamanda bir ağabey gibi yaklaşıyor. Trabzonspor'un evladı olan, yıllarca bu kulüpte görev yapmış bir isim olarak camianın isteklerini, kulübün yapısını iyi biliyor. Ünal hocayla geleceğe yönelik çalışmalarımızı şimdiden yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİNİ KOVALAYACAĞIZ"

Ligi en iyi yerde bitirmenin gayreti içinde olduklarını belirten Şahin, "Antalyaspor galibiyetiyle Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir 3 puan aldık. Şu anda bulunduğumuz dördüncülük başarı gibi gözükse de daha üst sıralar neden olmasın? Sezon sonunda kendimizi bitirebileceğimiz en üst basamakta görmek istiyoruz. Daha iyi bir yerde ligi bitirebileceğimize inanıyoruz. Takımımız bu güce sahip. Sonuna kadar en iyisini yapmayı kovalayacağız." diye konuştu.

Şahin, altyapı oyuncularının takıma katkısına ilişkin, şunları söyledi:

"Biz onlara güveniyoruz, onlar da bizi mahcup etmiyorlar. Yerlisi ve yabancısıyla tüm oyuncular aynı ailenin bireyleri. Hiçbirini farklı görmüyoruz. Hep birlikte takım bugün bu noktada. Nasıl altyapıdaki oyuncularımız kolbastı oynayarak coşuyorsa, yabancı oyuncularımız da aynı şekilde sevinç yaşıyorlar. Bu birlikteliğin en güzel örneği. Ayrım yapmadan, bir ekip olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunu yaparken de kendi kaynaklarımızdan, değerlerimizden faydalanmaya devam edeceğiz."

