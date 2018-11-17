Hasan Şaş'ın izlediği yıldız futbolcudan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'a golcü arayan Hasan Şaş'ın Norwich'in, Milwall'ı 4-3 yendiği maçı seyrettiği ve bu mücadele 2 gol atan ve sezon başında sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen Teemu Pukki'yi takip ettiği belirtilmişti.

Finlandiya Milli Takımı kampında bulunan golcü oyuncu, bir gazeteciden gelen Galatasaray'la ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu tabii ki etkileyici bir şey ancak dedikoduların her zaman piyasada olduğunu biliyorum ve çoğu zaman da gerçekleşmiyor. İstanbul'a gidiş kötü olmazdı ama ailem ve ben Norwich'i seviyoruz."

Bu sezon Championship'te 13 maça çıkan Finlandiyalı golcü, 7 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Teemu Pukki sezon başında bedelsiz olarak Bröndby'den Norwich'e transfer oldu. (YeniŞafak)

