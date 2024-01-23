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Hatayspor galibiyeti unuttu: Hasret 10 maça çıktı

Hatayspor galibiyeti unuttu: Hasret 10 maça çıktı
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Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Hatayspor bu karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken galibiyet hasretini sürdürdü.

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan sürüyor. 22. hafta karşılaşmasınsda Hatayspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un golü mücadelenin 5. dakikada Rigoberto Rivas'tan gelirken, Alanyaspor bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

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Bu maçta da rakibiyle berabere kalan Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Hatay ekibi son 14 karşılaşmada ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. Hatayspor ligde son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Etiketler Hatayspor hatayspor volkan demirel galibyet
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