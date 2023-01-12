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  4. Süper Lig ekibine şok! Transfer yasağı getirildi

Hatayspor'a transfer yasağı getirildi

Hatayspor'a transfer yasağı getirildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hatayspor’a bir dönem transfer yasağı getirdi. 

TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Hatayspor’un transfer tahtasını bu sabah kapattı.

LİGDE 16. SIRADA

Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Hatayspor bu hafta Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig'de ara transfer dönemindeki harcama limitlerini belirledi.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

1. Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348

2.Galatasaray A.Ş 1.104.157.487 - 1.545.820.482

3.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863

4.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511

5.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412

6.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648

7.Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732

8.MKE Ankaragücü: - 236.048.959 - 330.468.543

9.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 - 374.977.812

10.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328

11.Bitexen Giresunspor: 202.431.404 - 283.403.965

12.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066

13.İstanbulspor A.Ş: 195.247.056 - 273.345.878

14.HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 - 261.372.640

15.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339

16.Atakaş Hatayspor: 180.937.033 - 253.311.846

17.Kasımpaşa A.Ş: 171.317.390 - 239.844.346

18.Yukatel Kayserispor: 136.325.484 - 190.855.678

19.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232

 

Etiketler Hatayspor süper lig hatayspor transfer yasağı tff
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