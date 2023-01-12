Hatayspor'a transfer yasağı getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hatayspor’a bir dönem transfer yasağı getirdi.
TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Hatayspor’un transfer tahtasını bu sabah kapattı.
LİGDE 16. SIRADA
Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Hatayspor bu hafta Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig'de ara transfer dönemindeki harcama limitlerini belirledi.
Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:
1. Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348
2.Galatasaray A.Ş 1.104.157.487 - 1.545.820.482
3.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863
4.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511
5.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412
6.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648
7.Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732
8.MKE Ankaragücü: - 236.048.959 - 330.468.543
9.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 - 374.977.812
10.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328
11.Bitexen Giresunspor: 202.431.404 - 283.403.965
12.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066
13.İstanbulspor A.Ş: 195.247.056 - 273.345.878
14.HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 - 261.372.640
15.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339
16.Atakaş Hatayspor: 180.937.033 - 253.311.846
17.Kasımpaşa A.Ş: 171.317.390 - 239.844.346
18.Yukatel Kayserispor: 136.325.484 - 190.855.678
19.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol