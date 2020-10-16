Hatayspor’da 19 kişi koronavirüse yakalandı

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Hatayspor’da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 19’a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’a da virüse yakalanan isimlerden.
Hatayspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda korona virüs tespit edilen Hatayspor’da bugün sayı 19’a çıktı.
Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’da da bulgular pozitif olarak saptandı
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