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  4. 16 Ekim 2020 20:37

Hatayspor’da 19 kişi koronavirüse yakalandı

Süper Ligîn yeni ekiplerinden Hatayspor'da yapılan korona testleri sonucunda 19 kişide koronavirüs tespit edildi.

Hatayspor’da 19 kişi koronavirüse yakalandı
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Hatayspor’da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 19’a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’a da virüse yakalanan isimlerden.

Hatayspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda korona virüs tespit edilen Hatayspor’da bugün sayı 19’a çıktı.

Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’da da bulgular pozitif olarak saptandı

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