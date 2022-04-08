Herkes Löw beklerken Ali Koç ters köşe yaptı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

İsmail Kartal'ın üst üste başarılı sonuçlar almasından sonra teknik direktör konusu iyice çıkmaza giren Fenerbahçe'de Löw yerine başka bir isim ortaya atıldı.

İsmail Kartal'ın yerine geçecek hocanın kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Önümüzdeki sezon kesinlikle şampiyon olmayı planlayan Ali Koç ve yönetimi düğmeye bastı. Takımın başına çok tecrübeli ve dünya çapında bir ismi getirmek isteyen Koç, büyük bir sürprize imza atarak Löw ismini elinin tersiyle itti.

İKNA ETMEK İÇİN BİZZAT PORTEKİZ'E GİTTİ

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu hafta içinde Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmek için bizzat Portekiz'e gittiği duyuruldu. Ali Koç'un Jorge Jesus'u ikna etmek için bu yola başvurduğu ve Portekizli teknik adamın isteyeceği birçok şartı kabul etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

KESİN KARAR MAYIS AYINDA

Başkan Ali Koç'un, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için en büyük kozunun yüz yüze yapılacak olan görüşme olduğu ancak deneyimli teknik adamın kesin kararını mayıs ayında vereceği ifade edildi.2015 yılında da adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, aralık ayında Benfica'dan ayrılmıştı.