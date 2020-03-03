  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 03 Mart 2020 13:49

Hikmet Karaman'dan Yeni Malatyaspor'a ile 1.5 yıllık imza

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün prensipte anlaşma sağladığı Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hikmet Karaman'dan Yeni Malatyaspor'a ile 1.5 yıllık imza
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.

(DHA)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
süper lig , hikmet karaman , BtcTurk Yeni Malatyaspor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM