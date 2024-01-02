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Hollandalı teknik adam Beşiktaş'a çok yakın

Hollandalı teknik adam Beşiktaş'a çok yakın
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Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oluyor.

Son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'la anlaşmak üzere.

Voetbal International'ın haberine göre; 48 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'la son görüşmesi olumlu sonuçlandı.

Bronckhorst, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'a transfer döneminde takımın başındaydı. Rıdvan, Glasgow’da Bronckhorst ile çalışmıştı.

Beşiktaş Kulübü, kısa süre önce Rıdvan ile konuşup Bronckhorst hakkında bilgi aldı.

GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.

Etiketler Beşiktaş beşiktal hollanda teknik
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