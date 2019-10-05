İddaa’da yeni dönem başladı

CANLI İDDAA döneminin start almasıyla birlikte Spor Toto'nun yasal şans oyunları bayisi tuttur.com, üyelerinin tercihlerine göre bir araştırma yaptı. Buna göre, 28 Ağustos sonrası CANLI İDDAA'da en çok tercih edilen maç Beşiktaş-Çaykur Rize karşılaşması oldu

Pre-Match olarak adlandırılan maç öncesi bahis türünde ise ilk sırayı ligin 4. haftasındaki Alanya-Fenerbahçe karşılaşması aldı.

Yeni dönemde CANLI İDDAA'da en çok ilgiyi Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması gördü. Maç öncesi bahis türünün en popüleri ise Alanya-Fenerbahçe mücadelesiydi...

CANLI İDDAA döneminde en çok tercih edilen Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını sırasıyla Real Madrid-Club Brugge, Türkiye-Andorra, Moldova-Türkiye ve Alanya-Fenerbahçe maçları takip etti. tuttur.com üyelerinin bu periyotta en çok tercih ettiği bahis türü maç sonucu ve 2.5 GOL ÜSTÜ olurken, CANLI İDDAA'da en çok bahis yapılan ligler sırasıyla La Liga, Süper Lig, Serie A, Premier League, Ligue 1 ve Bundesliga'ydı. CANLI İDDAA'da takım bazında Süper Lig'in en çok tercih edilen takımı ise Fenerbahçe. La Liga'da Barcelona, Premier League'de ise Liverpool en gözde takımlar olarak dikkat çekti.

Kupon alışkanlığı devam ediyor

En çok bahis yapılan maçlardan biri Roma-Başakşehir

CANLI İDDAA'ya rağmen üyeler maç öncesi yaptıkları kupon alışkanlığından da vazgeçmedi. Karşılaşma öncesi oynanan kuponlarda Alanya-Fenerbahçe maçı ilk sırayı aldı. tuttur.com üyelerinin en çok bahis yaptığı maçlar Roma-Başakşehir, Paris Saint Germain-Real Madrid, Juventus-Leverkusen ve Napoli-Liverpool maçlarıydı.

Maç öncesi bahis türünde Premier League'in başı çektiği görüldü ve TFF 1. Lig maçları ikinci sıraya oturdu. Süper Lig, Serie A, La Liga ve Bundesliga onları takip etti. Bu alanda CANLI İDDAA'nın aksine 2.5 GOL ÜSTÜ en popüler bahis türü oldu, maç sonucu ikinci sırayı aldı.