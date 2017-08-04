Igor Tudor'dan yönetime 'Ndiaye' teşekkürü.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Badou Ndiaye transferi için yönetime teşekkür etti. Hırvat Teknik adam, Şubat ayında göreve geldiği ilk gün önümüzdeki sezon kadro yapılanmasında takımda görmek istediği oyuncu listesinin en başına Ndiaye'yi yazmıştı.

Başkan Dursun Özbek ve transferde görüşmeleri başlatan Sportif Direktör Cenk Ergün'e teşekkür eden Tudor, "Ndiaye takımımız için çok önemli bir silah olacak. Onu oyun anlayışımda çok kritik bir noktada değerlendirmek istiyorum. Bize güç katacağına eminim, transferi gerçekleştirmeniz beni çok mutlu etti" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'da Avrupa Ligi dahil 42 maça çıkan Senegalli oyuncu, 7 gol atıp 3 asist yapmıştı.