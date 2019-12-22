De Gea'dan inanılmaz hata! Watford-Manchester United maçına damga vurdu

İngiltere Premier Lig 17. haftasında Watford'a 2-0 mağlup olan Manchester United'ın 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken İspanyol kaleci David de Gea'nın hatası herkesi şaşkına çevirdi.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçın 50. dakikasında Ibrahima Sarr'ın şutunu tutmak isteyen İspanyol kaleci, bir anda konsantrasyonunu kaybetti ve topu ellerini arasından kaçırdı.

Golden sonra büyük üzüntü yaşayan De Gea saha kenarındaki su şişesini yere fırlatırken o anlar kameralara yansıdı. Ev sahibi ekip Watford, 54. dakikada Troy Deeney'in penaltı golüyle skoru 2-0 yaparken maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United 25 puanda kalırken ligin son sırasındaki Watford puanını 9 yaptı.

