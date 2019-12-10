Jose Mourinho gözünü o Türk'e dikti

Geçen sezonun başında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Zeki Çelik, Fransız ekibinin ve A Milli Takım'ın değişilmezlerinden biri haline geldi. Bir süre önce adı Milan'la anılan yıldız futbolcu şimdi ise İngilizler'in radarında...

MOURINHO İSTİYOR

Bleacher Report'un haberine göre; Sağ bek arayan Tottenham, Zeki Çelik'i listesine dahil etti. Jose Mourinho'yu göreve getiren Londra ekibinin Merih Demiral ve Vedat Muriç'le de ilgilendikleri iddia ediliyordu.

Sağ bek olarak Mourinho'nun elinde Serge Aurier ve Kyle Walker-Peters var. Juan Foyth da o bölgede görev alabiliyor. Ancak bu isimlerin hiçbiri şu ana kadar beklenen katkıyı veremedi. Bu sezon Lille formasıyla 18 resmi maça çıkan Zeki, gol atamazken 3 asist üretti.

(Ajansspor)

