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  5. 02 Aralık 2018 23:06

Liverpool 1 - 0 Everton (Maç özeti)

Premier Lig'de Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi. İki takım da önemli fırsatları değerlendiremedi maçta 90+6'da Origi eline gelen şansı iyi kullandı ve Liverpool kritik bir 3 puan aldı.

Liverpool 1 - 0 Everton (Maç özeti)
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İngiltere Premier Lig'de oynanan Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Everton'ı ağırladı.

Liverpool, karşılaşmanın 90+6. dakikasında ilginç bir gole imza attı. Virgil van Dijk'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta direğin üzerinde iki kez seken top, Divock Origi'nin önüne düştü. Origi, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Everton'da yedekler arasında yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, mücadelede forma giymedi.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 36 yaparak lider Manchester City ile arasındaki farkı yeniden iki puana indirdi. Üç maç sonra kaybeden Everton ise 22 puanla 6. sırada kaldı.

Premier Lig , everton , liverpool
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