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  5. 07 Haziran 2019 11:11

Manchester City'den Juventuslu Cancelo'ya 50 milyon Euro

Premier Lig şampiyonu Manchester City, Juventus'un sağ beki Joao Cancelo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Konuşulan rakam ise 50 milyon Euro...

Manchester City'den Juventuslu Cancelo'ya 50 milyon Euro
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İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City, geçtiğimiz yıl Valencia'dan Juventus'a transfer olan Portekizli sağ bek Cancelo'yu 50 milyon Euro karşılığında transfer etmeyi planlıyor.

Football Italia'da yer alan habere göre City, performansından memnun kalmadığı Brezilyalı sağ bek Danilo'yu takımdan göndererek, Juventus ile başarılı bir sezonu geride bırakan Cancelo'yu renklerine katmayı düşünüyor.

Kariyerinde Benfica, Inter, Valencia gibi kulüplerin formasını giyen Joao Cancelo, bu sezon Juventus ile Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

City ile anlaşmak üzere olan Juventus'un Cancelo'nun alternatifi olarak da Tottenham'dan Kieran Trippier ve Napoli'den Elseid Hysaj ile ilgilendiği ifade ediliyor.

Manchester City , Joao Cancelo , juventus
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