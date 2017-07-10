Middlesbrough Braithwaite’in peşinde

Fransız gazetesi L’Equipe’in bugün verdiği bir habere göre, Toulouse’un golcü oyuncusu Martin Braithwaite kariyerini İngiltere’de sürdürmeye hazırlanıyor.

Toulouse’la 2019 yılına kadar kontratı bulunan Braithwaite’in, bu yaz takımdan ayrılacağı haziran ayının başlarında açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 11 gole imza atan Braithwaite için 9 milyon euro’luk bir değer biçen Toulouse’un, gelcek teklifleri beklediği ve oyuncusunun gitme arzusuna karşı çıkmayacağı söyleniyor. Martin Braithwaite’i kadrosuna katmak isteyen Middlesbrough’nun, Danimarkalı oyuncuya 2 milyon euro yıllık ücret teklif edeceği gelen haberler arasında.