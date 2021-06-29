İngiltere, panzerleri devirerek çeyrek finale yükseldi
Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İngiltere ile Almanya karşı karşıya gelirken, İngiltere panzerleri 2-0'lık skorla devirdi.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda İngiltere, kendi sahasında Almanya'yı 2-0'lık sonuçla yenerek çeyrek finale yükseldi.
Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta İngiltere'nin ilk golünü 75'inci dakikada Raheem Sterling kaydetti.
İngiltere, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol