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İngiltere, panzerleri devirerek çeyrek finale yükseldi

İngiltere, panzerleri devirerek çeyrek finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İngiltere ile Almanya karşı karşıya gelirken, İngiltere panzerleri 2-0'lık skorla devirdi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda İngiltere, kendi sahasında Almanya'yı 2-0'lık sonuçla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta İngiltere'nin ilk golünü 75'inci dakikada Raheem Sterling kaydetti.

İngiltere, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Etiketler çeyrek final almanya ingiltere
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