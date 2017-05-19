Enes Ünal'ın bonservis bedeli belli oldu! Manchester City, Enes Ünal'ın bonservis bedelini belirledi.



Ada kulübü, 10 milyon Euro'ya satış listesine koyduğu genç yıldızın sözleşmesine özel madde ekleyecek.



Kiralık olarak oynadığı Twente'de attığı 19 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'ın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu...



Genç yıldızın bonservisini elinde bulunduran Manchester City'den flaş bir hamle geldi.



İngiliz kulübü, Enes'i 10 milyon Euro'ya satış listesine koydu.



City yönetimi, milli futbolcuyu satacağı kulüple yapacağı sözleşmeye "20 milyon Euro'ya geri alırım" maddesi koyacak.



İngiliz basınına göre Benfica, Lille, Monaco, Porto ve Schalke, Enes için harekete geçmiş durumda.