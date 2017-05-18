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  5. 18 Mayıs 2017 21:41

Ronaldo'dan Celta Vigo'ya şike suçlaması

Real Madrid'in La Liga'da Celta Vigo'yu 4-1 yenip şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladığı maça Cristiano Ronaldo'nun görüntüleri damga vurdu.

Ronaldo'dan Celta Vigo'ya şike suçlaması
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Maçın henüz ilk dakikalarında Celta Vigo futbolcularının ağır hareketlerine sinirlenen Cristiano Ronaldo'nun eliyle para işareti yapması ve çanta taşıma hareketi kameralara yansıdı.

Parmaklarıyla para sayma hareketi yapan Portekizli yıldızın, Celta Vigo futbolcularına bir hayli sinirli olduğu gözlemlenirken Ronaldo, maçı 2 gol ile tamamladı.

Real Madrid, Celta Vigo galibiyetiyle birlikte puanını 90'a çıkarttı ve Barcelona ile olan 3 puanlık farkı korudu. Real Madrid, kalan 2 haftada 4 puan alması halinde şampiyonluğa kavuşacak. 

şike , Real Madrid , celta vigo , ronaldo