Ronaldo'dan Celta Vigo'ya şike suçlaması

Maçın henüz ilk dakikalarında Celta Vigo futbolcularının ağır hareketlerine sinirlenen Cristiano Ronaldo'nun eliyle para işareti yapması ve çanta taşıma hareketi kameralara yansıdı.

Parmaklarıyla para sayma hareketi yapan Portekizli yıldızın, Celta Vigo futbolcularına bir hayli sinirli olduğu gözlemlenirken Ronaldo, maçı 2 gol ile tamamladı.

Real Madrid, Celta Vigo galibiyetiyle birlikte puanını 90'a çıkarttı ve Barcelona ile olan 3 puanlık farkı korudu. Real Madrid, kalan 2 haftada 4 puan alması halinde şampiyonluğa kavuşacak.