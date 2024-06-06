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İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu
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Süper Lig'te Fenerbahçe'de sezonu 99 puanla kapatan ve ayrılan İsmail Kartal'ın yeni takımı netlik kazandı.

Fenerbahçe'den ayrılışının ardından geleceği merak konusu olan İsmail Kartal'ın Türkiye'den gelen teklifleri reddederek Suudi Arabistan'ın Al-Taawoun takımıyla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Kartal, Fenerbahçe ile bu sezon ortalama 2.4 puan toplayarak 99 puanla rekor kırmıştı. 

Kartal'ın Al-Taawoun ile 1 yıllığına anlaştığı iddia edildi. İsmail Kartal'ın ayrıca Fenerbahçe'de sıkça tercih ettiği üç oyuncuyu Al-Taawoun'a kazandırmak isteyen Kartal, bu transferler için çalışmalara başladı. 

Al-Taawoun ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Kartal, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder, Rade Krunic ve Serdar Aziz'i transfer etmek üzere hızla harekete geçti.

Etiketler ismail kartal Fenerbahçe suudi arabistan al-taawoun
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