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  5. 24 Kasım 2019 16:19

Getafe 1 puana razı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Getafe, öne geçtiği maçta Espanyol ile berabere kaldı.

Getafe 1 puana razı
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Espanyol ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Getafe, 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Espanyol'a konuk oldu.

Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 45. dakikada Lei Wu ile beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda skorun değişmediği maçtan iki takım birer puanla ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, 28 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisini sahasında ağırlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi , La Liga , espanyol , getafe
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