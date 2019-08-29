  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 29 Ağustos 2019 21:36

İsmail Köybaşı Granada'ya transfer oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer oldu. İsmail Köybaşı, burada eski takım arkadaşı Roberto Soldado ile birlikte forma giyecek.

İsmail Köybaşı Granada'ya transfer oldu
A+ A-

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra sarı-lacivertli takımdan ayrılan İsmail Köybaşı, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Granada'ya transfer oldu.

Granada'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsmail'in özellikleri tanıtılarak, İspanyolca "Hoş geldin" ifadesi yer aldı.

Granada Kulübü ayrıca resmi açıklamasında, 30 yaşındaki sol bek İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Granada'ya geldiğini yazdı. Türk futbolcu ile sağlık kontrolünün ardından 1 yılı uzatma opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre İsmail Köybaşı, cuma günü TSİ 13.30'da basına tanıtılacak.

İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu (Celta Vigo) ve Enes Ünal'dan (Valladolid) sonra La Liga'da bu sezon forma giyen üçüncü Türk futbolcu olacak.

ismail köybaşı , granada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM