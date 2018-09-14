Mourinho'dan sert çıkış ! "Bazılarınız..."

Mourinho, Pazar günü Watford ile karşılaşacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenlerken eleştirilere karşı sert cevaplar kullandı.

”SİZİN OBSESİF BOZUKLUĞUNUZ VAR”

Portekizli teknik adam, ”Pazar günü Rashford’u oynatmadığım için beni eleştireceksiniz. Bazılarınızın gerçekten obsesif bozukluğu var. Bazılarınız da yalan söylemeyi seviyorsunuz. Pazar günü bir kısmınız kalkar kalkmaz beni düşüneceksiniz. Mourinho, Rashford’u oynatmadı diyeceksiniz. Ama benim hatam değil, Rashford cezalı zaten. Büyük ihtimal cezalı olduğunu hatırlatmamda fayda var. Belki bilmiyorsunuzdur.” diye konuştu.

Manchester United’da genellikle kanat pozisyonlarında forma giyen İngiliz futbolcu, geçen sezon Mourinho yönetiminde 35 maça çıkmıştı.