  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 14 Eylül 2018 17:15

Mourinho'dan sert çıkış ! "Bazılarınız..."

Manchester United'da Jose Mourinho'nun Rashford'u yanlış yerde oynatıp oynatmadığı tartışma haline geldi.

Mourinho'dan sert çıkış ! Bazılarınız...
A+ A-

Mourinho, Pazar günü Watford ile karşılaşacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenlerken eleştirilere karşı sert cevaplar kullandı.

”SİZİN OBSESİF BOZUKLUĞUNUZ VAR”

Portekizli teknik adam, ”Pazar günü Rashford’u oynatmadığım için beni eleştireceksiniz. Bazılarınızın gerçekten obsesif bozukluğu var. Bazılarınız da yalan söylemeyi seviyorsunuz. Pazar günü bir kısmınız kalkar kalkmaz beni düşüneceksiniz. Mourinho, Rashford’u oynatmadı diyeceksiniz. Ama benim hatam değil, Rashford cezalı zaten. Büyük ihtimal cezalı olduğunu hatırlatmamda fayda var. Belki bilmiyorsunuzdur.” diye konuştu.

Manchester United’da genellikle kanat pozisyonlarında forma giyen İngiliz futbolcu, geçen sezon Mourinho yönetiminde 35 maça çıkmıştı.

mourinho , Manchester United , rashford
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM